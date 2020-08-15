إعدام 250 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بالمنصورة (صور)

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شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملات مكثفة، تمكنت من ضبط طن أغذية وإعدام 250 كيلو أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بالمنصورة.



وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمنصورة بحملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة.



وأوضح وكيل الصحة بأنه تم ضبط طن أغذية منتهية الصلاحية حيث كانت المضبوطات عبارة عن 500 كيلو كيك جاهز، 200 كرتونة ايس لولي (لوليتا) ألوان صناعية، للتغير في الخواص والتخزين بمخزن به قوارض وحشرات وصرف صحي.





كما ما تم إعدام 250 كجم أغذية عبارة عن 335 عبوة كاكا، 10 كرتونة بسكويت سادة وبسكويت ويفر كورونا، وذلك لانتهاء الصلاحية المدونة على العبوات،⁦ 30 كرتونة شيبسي لانتهاء الصلاحية وتغير في الخواص، 920 عبوة جبنة مثلثات.



وأشار وكيل صحة الدقهلية أنه تم تحرير 9 محاضر لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم وغلق 2 منشاة لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل وإخطار الحي بذلك، تم سحب 18 عينة غذائية متنوعة للفحص وإرسالها للمعامل للتحليل للصلاحية للاستهلاك الآدمي.



وأكد وكيل صحة الدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحه العامه وتطبيق القانون لردع المخالفين وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



وعلى صعيد أخر ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التى تم تنفيذها وتقديمها للمواطنين تحفيزا لهم على التقدم للتصالح على مخالفات البناء، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى بشأن ملفات التصالح على مخالفات البناء،وتقنين واضعى اليد على املاك الدولة، وملف النظافة بالمحافظات.



حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، وقد اشار المحافظ خلال الاجتماع انه تم تحصيل ٢٠٧ مليون جنيه قيمه جدية التصالح والتى تمثل نسبة ال٢٥% من قيمة الارض والتى يتم تحصيلها من المواطنين الراغبين فى التصالح، وذلك خلال الفترة من منتصف يوليو الماضى وحتى نهايتها اليوم السبت منتصف أغسطس الجاري.



وقال المحافظ إن الدولة عازمة على استرداد حقوقها وفقا للاجراءات التى حددتها لتنفيذ التصالح، موضحا بانه ستكون هناك فترة اخرى سيتم اقرارها من مجلس الوزراء لاستكمال التصالح للحالات التى لم تتمكن من التقدم خلال الفترة الاولى، مؤكدا على ضرورة العمل فيها من قبل الجميع بكل الجدية مشيرًا إلى أهمية التوعية الشاملة للمواطنين بنطاق المحافظة للاسراع فى التقدم بطلباتهم للوحدات المحلية فور الاعلان عنها للتقديم.

