أسامة كمال عن اللقاح الروسي: الكل بيقابلني ويقولي هات بوسة

ناشد الإعلامي، أسامة كمال، المصريين بعدم الاطمئنان إلى ظهور اللقاح الروسي والتخلي عن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.





وقال كمال خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم السبت: "بعد الإعلان عن تسجيل اللقاح الروسي الكل بقى يقابلني ويقولي هات بوسة بق، خلاص بقى".





وأضاف "اللقاح الروسي مش هو السحر، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تخوفاتها من هذا اللقاح لعدم استكمال مراحل التجارب السريرية".





وتابع "استغربت من إعلان من الرئيس بوتين بنقسه لتفاصيل هذا اللقاح، وأعتقد ان هدفها الأساسي هو تحقيق الربح، وأن تسبق الولايات المتحدة في تسجيله".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.



