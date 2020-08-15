مصر تطرح مناقصة عالمية لشراء 40 ألف طن زيوت طعام

كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم السبت، إنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أنها تطلب شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم في الفترة بين 25 أكتوبر تشرين الأول و20 نوفمبر تشرين الثاني.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تقدم عرضين منفصلين للسعر أحدهما بشروط الدفع لدى الاستلام والآخر بتسهيلات ائتمانية لمدة 180 يوما.





وزارة التموين تبدء تنفيذ مستودعات تخزين حبوب:



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وكانت قد أعلنت وزير التموين أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تم البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في 7 محافظات ،بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الاخري وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد ، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.





‏‪‪وصرح الاستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية وجارى طرحها على كبار المطورين و أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل الى 3 مليار جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـ 21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر ، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى 8 أو 9 أشهر‪ .



ووجه "المصيلحىُ " بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل والمجمدات والمبردات بجانب أيضا السلع الاساسية الاخرى.



