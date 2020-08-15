جنات تطرح ألبوم "أنا في انتظارك" بـ 11 أغنية

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:49 م
جنات
جنات
شيماء يونس
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طرحت المطربة المغربية جنات، مساء اليوم السبت ألبومها المنتظر بعنوان "أنا في انتظارك"، وذلك عبر الحساب الرسمي لروتانا عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، ويضم الألبوم على 11 أغنية، لتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء و الملحنين والموزعين.


ويضم البوم جنات الجديد"أنا في انتظارك"، 11 أغنية جديدة كما يلي:-

1- دموع وبكيت: كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

2- رايقة: كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

3- أنا في انتظارك: كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.

4-- اوعى: كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.

5- احلى من الأحلام: كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان وتوزيع أسامة سامي.


6- برد الوحده: كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة.


7- ثباتي الانفعالي: كلمات أحمد الحبيشي، وألحان مدين، وتوزيع أكرم عادل.


8- فهمت قصدك: كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع هاني يعقوب.

9- اللي تشوفه: كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع توما.

10- الظالم: كلمات سلامة علي، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.

11- انا استعجلت: كلمات علي فتحي، وألحان ماد تاج، وتوزيع جيزو.

والجدير بالذكر أن الهندسة الصوتية والمكساج لهيثم راضي، وإنتاج شركة روتانا، ومن ناحية أخري أنجبت جنات طفلتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى من زوجها محمد عثمان نعمان في أيار (مايو) 2019.

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