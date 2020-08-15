شيكابالا يؤازر الزمالك أمام المقاصة

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بالنادي علي التواجد في استاد القاهرة من أجل مؤازرة ودعم الزمالك في المواجهة التي تجمعه حاليا بمصر المقاصة.

ويواجه الزمالك فريق المقاصة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل حاليا فريق الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويغيب شيكابالا عن المشاركة مع الزمالك بسبب إيقافه من قبل اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر ضد الأهلي.