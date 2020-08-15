قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز غدا الأحد.

 

ويحل طلائع الجيش ضيفا فب الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

 

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - رجب بكار - محمد عطوة - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - محمد فتحي - محمود حمادة - عمر العيوني

 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

أخبار تهمك

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد

منذ 42 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ ساعتين

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

06:33 م

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

08:01 م

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

07:32 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان