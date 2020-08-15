"بحماية قطر".. مؤامرة تركية لتنقل المرتزقة إلى ليبيا (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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تقوم تركيا بمؤامرة كبيرة لنقل المرتزقة إلى ليبيا ، حيث كشف تقرير مصور عن الخدعة التي يقوم بها الرئيس التركي اردوغان للمرتزقة السوريين وإستغلالهم فى القتال ضد الجيش الوطنى الليبي ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس بقيادة فائز السراج.

 

 

وأوضح " التقرير" أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف مؤامرة الرئيس التركي اردوغان و ما فعله  بعشرات المقاتلين، السوريين عندما أوهمتهم بأنهم سيسافرون في مهمة تبدو سهلة ليجدوا أنفسهم على جبهة قتال ضد الجيش الليبي حيث خدعت الاستخبارات التركية نحو  120  الف من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على إنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية في قطر، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وتابع " التقرير" أن "المرتزقة" السوريين  الذين خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، عرفوا لاحقا أن وجهتهم الحقيقية في  ليبيا وليست  قطر، بهدف دعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس بقيادة فائز السراج ،  والحرب بالوكالة بمقابل مادي ضعيف خاصة وان هؤلاء المسلحين ينتمون إلى فصائل سليمان شاه وفيلق الشاه والسلطان مراد.

 

ووفقا لإحصاءات المرصد السوري فقد بلغ أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا نحو 17,500 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا  دون سن 18 عاما كما أرسلت تركيا نحو 10 آلاف مسلح من غير السوريين من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية ينتمون لتنظيم داعش والقاعدة ، بينما عاد من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا نحو 6 آلاف إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها من أجل تدريبهم.

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