التعادل يحسم مواجهة الترجي والنجم الساحلي في قمة الدوري التونسي





أفلت فريق الترجي من الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وفرض التعادل القاتل 1 /1 على مضيفه النجم الساحلي اليوم السبت في المرحلة العشرين للمسابقة والتي شهدت فوز اتحاد بن قردان على مضيفه نادي حمام الأنف 2 /1.

وعلى الملعب الأولمبي بسوسة، سجل مكرم البديري هدف التقدم للنجم الساحلي في الدقيقة 19 لكن طه ياسين الخنيسي خطف هدف التعادل القاتل للترجي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الترجي رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة مقابل 34 نقطة للنجم في المركز الرابع.

وتعادل الترجي للمرة الخامسة هذا الموسم مقابل 15 انتصارا وبسجل خالي من الهزائم، فيما تعادل النجم للمرة السابعة مقابل تسعة انتصارات وأربع هزائم.

وفي المباراة الثانية، اقتنص اتحاد بن قردان فوزا مثيرا من ملعب حمام الأنف بهدفين مقابل هدف.

وتقمص فخر الدين العوجي دور البطولة بتسجيله هدفي اتحاد بن قردان في الدقيقتين 14 و90 فيما سجل ربيع بوزيد الهدف الوحيد لنادي حمام الأنف في الدقيقة 19.

الفوز رفع رصيد اتحاد بن قردان إلى 31 نقطة في المركز السادس وظل حمام الأنف في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.