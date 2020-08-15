يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد









ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد أستقر على صفقة المهاجم الجديد، الذي من المنظر قيادة السيدة العجوز الموسم المقبل .





وفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن السيدة العجوز قد استقرت علي التعاقد مع دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا الإيطالي، وذلك بناء على توصية من أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للفريق.





وكانت تداول تقارير صحفية العديد من الأسماء مثل راؤول خيمينيز من وولفرهامبتون وأركاديوش ميليك من أجل خلافه غونزالو هيغواين الموسم المقبل.





وأوضح الموقع أن البيانكونيري كان يتابع خطوات زاباتا منذ أكثر من عام عندما عقدت الإدارة الرياضية جلسة مع ممثليه لمعرفة مدى توافر الحصول على خدماته.



