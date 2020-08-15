يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements


ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد أستقر على صفقة المهاجم الجديد، الذي من المنظر قيادة السيدة العجوز الموسم المقبل .

وفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن السيدة العجوز قد استقرت علي التعاقد مع دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا الإيطالي، وذلك بناء على توصية من أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للفريق. 

وكانت تداول تقارير صحفية العديد من الأسماء مثل راؤول خيمينيز من وولفرهامبتون وأركاديوش ميليك من أجل خلافه غونزالو هيغواين الموسم المقبل. 

وأوضح الموقع أن البيانكونيري كان يتابع خطوات زاباتا منذ أكثر من عام عندما عقدت الإدارة الرياضية جلسة مع ممثليه لمعرفة مدى توافر الحصول على خدماته.

يذكر أن المهاجم الكولومبي قد صرح مسبقًا برغبته في اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الذي كان قريبا جدا من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم اولا تفوق إيموبيلي .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد

منذ 43 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ 33 دقيقة

زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

06:33 م

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

08:01 م

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

07:32 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان