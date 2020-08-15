وزير قطاع الأعمال: تشغيل مصنع النصر للسيارات الكهربائية العام القادم

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركة النصر للسيارات تم تصفيتها في 2009، ويقومون حاليا بإعادتها وتطويرها، منوها بأنهم يعملون على توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن أزمة كورونا عطلت المناقشات مع الجانب الصيني، منوها بأنه سيتم تشغيل مصنع النصر للسيارات الكهربائية بنهاية عام 2021 بعد الاتفاق مع الجانب الصيني.

وأوضح أنهم يستهدفون إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية خلال عام من أحد الموديلات التي تم الاتفاق عليها.

أعلنت وزارة قطاع الأعمال بدء أعمال التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بمنطقة توشكى التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن المجزر يعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

وكان وفدا من شركة "Marel" الهولندية - الموردة للمعدات المجزر- قد وصل إلى مصر قبل أيام لإجراء التشغيل التجريبي للمجزر.

وسيتم استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

ويتضمن المشروع أيضا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان، وفقًا للبيان.

يشار إلى أن المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد نحو 15 دراسة لإقامة مشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.

وفي سياق منفصل، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مصير "مصانع شركة الحديد والصلب" المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن إعلان مصير المصانع لا يرتبط بتجربة تركيز الخام التي يتم اختبارها حاليا بالتعاون مع شركة فاش ماك الأوكرانية.

ووقعت شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام، يونيو الماضي، اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات.



