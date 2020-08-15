وزير قطاع الأعمال: تشغيل مصنع النصر للسيارات الكهربائية العام القادم

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركة النصر للسيارات تم تصفيتها في 2009، ويقومون حاليا بإعادتها وتطويرها، منوها بأنهم يعملون على توطين صناعة السيارات الكهربائية.

 

وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن أزمة كورونا عطلت المناقشات مع الجانب الصيني، منوها بأنه سيتم تشغيل مصنع النصر للسيارات الكهربائية بنهاية عام 2021 بعد الاتفاق مع الجانب الصيني.

 

وأوضح أنهم يستهدفون إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية خلال عام من أحد الموديلات التي تم الاتفاق عليها.

أعلنت وزارة قطاع الأعمال بدء أعمال التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بمنطقة توشكى التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال. 

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن المجزر يعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه. 

 

 

وكان وفدا من شركة "Marel" الهولندية - الموردة للمعدات المجزر- قد وصل إلى مصر قبل أيام لإجراء التشغيل التجريبي للمجزر. 

 

وسيتم استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج. 

 

ويتضمن المشروع أيضا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان، وفقًا للبيان.

 

يشار إلى أن المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد نحو 15 دراسة لإقامة مشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.

 

وفي سياق منفصل، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مصير "مصانع شركة الحديد والصلب" المصرية.

 

وأشار الوزير، إلى أن إعلان مصير المصانع لا يرتبط بتجربة تركيز الخام التي يتم اختبارها حاليا بالتعاون مع شركة فاش ماك الأوكرانية.

 

ووقعت شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام، يونيو الماضي، اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات. 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام توفيق مصنع النصر كورونا تصنيع السيارات الكهربائية النصر لتصنيع سيارات الكهربائية

أخبار تهمك

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ نصف ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد

منذ 41 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ ساعتين

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التموين" توقع بروتكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال لتعزيز الثروة الحيوانية

وزير قطاع الأعمال العام يبحث التعاون مع الصين لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية بمصر

وزير الإنتاج الحربي يكشف موعد إنتاج مصر أول سيارة كهربائية

وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من دراسة جدوى مشروع تصنيع السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل

وزير قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا

تطوير شركات قطاع الأعمال.. وعود لم تتحقق وضلت طريقها لجيوب المستثمرين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 م

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

06:33 م

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

08:01 م

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

07:32 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان