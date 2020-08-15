عبد الله بن زايد ووزير خارجية جيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية للبلدين وآخر تطورات كورونا

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدول، خلال اتصال هاتفي، مع محمود علي يوسف، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.





واستعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وبحث عبدالله بن زايد ووزير خارجية جيبوتي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وجهود البلدين للتعامل مع تداعياته، وأهمية دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.





وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجيبوتي، مؤكداً الحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.