أسامة كمال عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: "أتمنى ميكونش ببلاش"

قال الإعلامي، أسامة كمال، إنه من المبكر إبداء رأي في إعلان دولة الإمارات الاعتراف بدولة إسرائيل والتطبيع الكامل معها بشرط عدم ضم أراضي فلسطينية أخرى، مشيرًا إلى أنه لن يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه عندما أعلن عن رأيه صراحة في مقتل جمال خاشجقي.





وأضاف كمال خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم السبت: "لن أكرر الخطأ الذي حصل عندما أعلن عن رأي صراحة في مقتل خاشقجي، ولكن من المبكر أن أعطي رأيي في هذا الموضوع وانا هبقى معاكم براقب وبتنمى ان ميكونش فيه حاجة ببلاش وما تم ضمه يعاد إلى فلسطين".





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاقية توصلت إليها كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وصفها بالتاريخية، لتطبيع العلاقات بينهم تحت رعاية إمريكية.





ونشر الرئيس الأمريكي على حسابة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".





وأوضح "ترامب" في بيان له أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".





وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا".





وجاء في بيان أميركي إسرائيلي إماراتي مشترك: "هذا الإنجاز الديبلوماسي التاريخي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط".





وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر: خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".





ويشمل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تبادل فتح السفارات والطيران المباشر واتفاقيات التعاون الأمني.





وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "قرار إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية كان مقلقًا لكل دول العالم".





وأضاف: "تم إلزام إسرائيل بتجميد ضم الأراضي الفلسطينية، وأن الاتصال الثلاثي حقق اختراقًا نوعيًا للحفاظ على عملية السلام".





وتابع "قرقاش": "الإمارات، ضمن قرار شجاع، استثمرت جهودها لوقف عملية الضم، والإمارات شددت دائمًا على الإبقاء على جسور التواصل مفتوحة خدمة للقضية الفلسطينية".



