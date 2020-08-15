الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الفيصلي 2 × 0 الأهلي | الدوري السعودي السبت 15/أغسطس/2020 - 08:15 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق الفيصلي فوزًا مثيرًا على الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي. أخبار تهمك عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي منذ ساعتين ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر منذ حوالي 4 ساعات فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي منذ حوالي 4 ساعات صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد منذ حوالي 16 ساعة يوفنتوس يستقر على صفقة المهاجم الجديد منذ ساعة الا ربع زيدان سبب موافقة أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد منذ ساعة و 15 دقيقة فايلر يطرد نجم الأهلي منذ حوالي 4 ساعات تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي منذ أقل من ساعتين لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة منذ ساعتين و 13 دقيقة عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو) منذ 34 دقيقة وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية منذ حوالي 5 ساعات رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان منذ ساعتين و 47 دقيقة تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة منذ أقل من ساعتين الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز منذ ساعتين و 41 دقيقة