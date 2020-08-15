متحدث الزراعة: لم يثبت انتقال فيروس كورونا من وإلى الحيوان (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بمنع دخول أي منتجات حيوانية إلا بعد التأكد من حولها من فيروس كورونا، وقامت بالكثير من الإجراءات الاحترازية، رغم أن الأبحاث لم تثبت بأن فيروس كورونا لم ينتقل عير الحيوان.

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الوزارة تمنع دخول أي حيوانات لمصر، إلا بعد وضعها في الحجر البيطري لمدة لا تقل عن 15 يومًا، وتعمل على تحصين الثروة الحيوانية بشكل دوري كإجراء احترازي، لمنع انتشار الأمراض بين الحيوانات.

ولفت إلى أن الوزارة توسعت في انتاج اللقاحات من أجل تحقيق الوقاية بشكل أكبر للماشية والثروة الداجنة، وتعمل الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وبناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الاستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعا بمقر مكتبه بديوان عام المديرية للسادة مديرو الإدارات لتنسيق العمل خلال فترة اجازةُ عيد الأضحى المبارك بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية، حيث تم استعراض ما تم انجازه خلال الفترة الاخيرة.


أكد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف على التوصيات الخاصة بالتصدى للتعديات على الأرض الزراعية، وأهمية تنشيط حملات الإزالة والمرور الميداني خصوصا ايام الإجازات الرسمية.

   


تم التنبيه على إخطار الشرطة بالتسليم الفعلى للمحاضر والترتيب مع مجالس المدن والوحدات المحلية لاتمام الإزالة وكذلك ضرورة إرسال صوره من الأحكام القضائية للتعديات والتنوية عن أى حالة وجود تعديات بزمام أى إدارة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه سيتم محاسبة مدير الإدارة ومسؤل الحماية بالإداره فى حالة عدم اتخاذ أى إجراء وايضا تسجيل زيارات مسئول حماية الأراضى بالمراكز على الجمعيات الزراعية بدفاتر الزياره مع إخطار الوحدات المحلية بمكاتبات رسميه بحالات التعديات أولا بأول.ونوه أن الأرض التى يتم التعدى عليها يجب لا يتم صرف أسمده لها فى جميع الحالات.

كما تم مناقشة الاهتمام بالمحاصيل الصيفية واكتشاف أى إصابه مبكره والإبلاغ عنها وخصوصا محصول الذرة والمحاصيل الغير تقليدية وضرورة الالتزام بعمل المعاينات على النماذج الوارده من الوزاره وكذلك يتم عمل حصر فعلى على الطبيعة للزراعات الصيفية.


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