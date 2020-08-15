"دموع وبكيت" أغنية جديدة تجمع بين غناء جنات وألحان رامي جمال

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:34 م
جنات
جنات
شيماء يونس
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شارك المطرب رامي جمال اليوم، بمقطع فيديو قصير من أغنية "دموع وبكيت" لجنات على حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث أعلن من خلاله تعاونه كملحن مع جنات أغنيتها الحديدة، إذ إنه تم طرح ألبومها الجديد مساء اليوم بعنوان "أنا في انتظارك"، على الحساب الرسمي لموقع روتانا.


وعلق رامي على الفيديو قائلا:" ألحاني، كلمات جمال الخولي، توزيع وسام عبد المنعم، (دموع وبكيت)، لتنال أعجاب عدد من متابعي الفنان رامي جمال، حيث علق أحدهم قائلا:" دفاءة صوتها، و حلاوة ألحانك"، ويعبر آخر قائلا:" مبدع كعادتك"، وأشاد آخر في السياق ذاته قائلا:"من قبل ما أسمعها وانا متأكدة إنها هتبقى حلوة جدا".


ويشار إلي إن تعاون رامي جمال كملحن، لست المرة الأولى خلال هذا العام، حيث شارك مؤخرا مع إليسا بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، في أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاح كبير علي يوتيوب والسوشيال ميديا.


والجدير بالذكر أن رامى أعلن تعاونه مع  النجم حميد الشاعرى، فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، حيث شارك بصورة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، من داخل الاستوديو، صحبها بتعليق: "الأستاذ الكبير حميد الشاعرى وأخويا الموزع العبقرى توما، حالا من الاستوديو، ألبوم تحفه وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".



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