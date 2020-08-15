مصطفى درويش يعلن عن جزء ثاني لـ"100 وش"

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:25 م
100 وش
100 وش
مي مرسي
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أعلن الفنان مصطفى درويش عن الإستعداد لإجراء جزء ثاني لمسلسل "100 وش" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "درويش" قائلا: "ميت وش الجزء الثاني".

مسلسل "100 وش" تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي وهو بطولة آسر ياسين، نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
مصطفى درويش يعلن عن جزء ثاني لـ"100 وش"
مصطفى درويش يعلن عن جزء ثاني لـ"100 وش"

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