مصطفى درويش يعلن عن جزء ثاني لـ"100 وش"

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أعلن الفنان مصطفى درويش عن الإستعداد لإجراء جزء ثاني لمسلسل "100 وش" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "درويش" قائلا: "ميت وش الجزء الثاني".



مسلسل "100 وش" تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي وهو بطولة آسر ياسين، نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.