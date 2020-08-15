السودان: نتفق مع مصر في ضرورة الوصول لحل بشأن سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن بلاده تدعم مصر في موقفها بشأن سد النهضة بإثيوبيا، الذي يطالب بضرورة التوصل لحل مرضي، والتوقف عن أي إجراءات أحادية، بما يحقق تطلعات الدول الثلاث في التنمية.

 

جاء ذلك خلال لقاء البرهان اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم.

 

وأعرب البرهان عن تقديره الكبير للدعم والمساندة المصرية.. مشيداً باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المستمر معه؛ للاطمئنان على أحوال الشعب السوداني.. وقال "إن هذه الزيارة يجب استغلالها لتحقيق زخم متنام في علاقات البلدين؛ يتناسب مع علاقاتهما الأخوية والتاريخية".

 

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تحيات الرئيس السيسي، وخالص تمنياته للشعب السوداني الشقيق، بالتوفيق والازدهار في المرحلة القادمة، وتحقيق كل ما يصبو إليه السودان الشقيق من تقدم وتنمية.

 

وأطلع مدبولي، البرهان على نتائج المباحثات المثمرة التي أجراها والوفد الوزاري المرافق، لا سيّما في مجالات الصحة والكهرباء والنقل والتبادل التجاري، مؤكداً على التوجيهات التي تلقاها من الرئيس السيسي قبيل الزيارة بالاستجابة لكل احتياجات الأشقاء في السودان، خاصة فيما يتعلق بمواجهة أضرار السيول، وتفعيل مبادرة علاج الأشقاء في السودان من "فيروس سي".

 

وخلال اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة مصر، وقد وعد البرهان بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

 

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