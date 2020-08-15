محمد صلاح يصل النمسا للاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يبدأ فريق ليفربول معسكره الإعدادي للموسم الجديد 202020-2020، في النمسا خلال الساعات المقبلة، من اجل الاستعداد بشكل جيد.

 

ووصل الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، رفقة لاعبي الريدز، إلى النمسا، صباح اليوم السبت، لبدء المعسكر الإعدادي.

 

ونشر موقع ليفربول الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» فيديو يبرز وصول لاعبو الريدز إلى النمسا وعلى رأسهم محمد صلاح بعد حصوله على إجازته بعد انتهاء الموسم الفترة الماضية.

 

وذكرت صحيفة ليفربول إيكو، أن ليفربول وصل إلى النمسا للدخول في معسكر استعدادًا للموسم الجديد، على متن طائرة خاصة، صباح اليوم السبت، بعد إجراء تغييرات في الخطة في اللحظات الأخيرة، بعد قرار الحكومة بإضافة فرنسا ضمن قائمة الدول التي تخضع للحجر الصحي.

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