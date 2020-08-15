برقم خرافي.. رمضان صبحي يقترب من الانتقال لبيراميدز رسمياً

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي، من الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف بيراميدز في الموسم الجديد.

 

وأكد موقع فوتبول انسايدر الإنجليزي، أن بيراميدز اقترب من الحصول على خدمات رمضان صبحي، بعدما قدم عرضا بـ4 ملايين استرليني، ووافق عليه هيدرسفيلد.

 

ومن المنتظر أن ينتهي عقد رمضان صبحي مع هيديرسفيلد بنهاية الموسم المقبل، لذلك يسعى لتحقيق أكبر استفادة مادية من صفقة بيعه.

 

وكانت إعارة اللاعب قد انتهت للنادي الأهلي، التي استمرت لمدة موسم ونصف الموسم، ورفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي بعد الاتفاق مع هيديرسفيلد لضمه نهائيا، مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترليني.

 

وقدم بيراميدز عرضا ضخما للفوز بخدمات رمضان يشمل 4 ملايين جنيه إسترليني بخلاف 80 مليون جنيه مصري كراتب للاعب في المواسم الثلاثة.

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