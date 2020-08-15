شقيق أحد مفقودين "عقار قصر النيل" يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب الانهيار

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:36 م
عقار قصر النيل
عقار قصر النيل
إسماعيل منطاوي
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كشف محمد عبدلله شقيق كرم عبدلله المفقود اسفل العقار، عن تفاصيل جديدة بشأن إنهيار عقار شارع قصر النيل.

وأوضح "عبدالله" في تصريح خاص إلى بوابة "الفجر"، أن العقار سقط نتيجة معدات الورش الثقيلة التي كانت بداخله.

وأضاف أن العمارة تحتوي على العديد من المكاتب والورش، وكانت إيلة للسقوط في أي لحظة بسبب رشح المياه بداخل الجدران وأهتزاز السلالم.

وتابع "أخويا شغال مع محامي واخر مرة كلمناه امبارح كان كويس وكان معايا ناس زمايله بايتين معاه، وحاولنا نتواصل معاه دلوقت مبيردش".

واستكمل شقيق المفقود، "كنت بخاف اطلع العمارة دي، وكنت لما باجي لاخويا بقوله العمارة دي هتقع في أي لحظة ويقولي دي من المباني القديمة وصعب توقع أو تنهار بسهولة".

وكانت محافظة القاهرة، أعلنت أن عمليات البحث في انهيار عقار ٥٠ شارع قصر النيل، أسفرت عن إنقاذ العديد من الأشخاص وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وتستمر عمليات الإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع عقار ٥٠ قصر النيل المنهار منذ قليل.

وأوضحت المحافظة، انتقال الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مع استمرار تواجد المحافظ اللواء خالد عبد العال، بموقع الانهيار.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه.

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