"نسيت الحلة".. السيطرة على حريق شقة بحدائق الأهرام

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية، بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة، مساء اليوم السبت، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل في شقة سكنية، بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط العقار محل البلاغ، وتمكنت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحريق شب بمطبخ الشقة، إثر ترك قاطنة الشقة وعاء طهي على البوتاجاز، ومغادرة الشقة. 

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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