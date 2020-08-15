تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي









أعلن محمد كامل مدير شركة استادات الراعية لاستاد الأهلي عن إجراء بعض التعديلات على ملعب الأهلي الجديد، بعد رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن صفوف القلعة الحمراء.





الأهلي يحذف صورة رمضان صبحي





واحتفل النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بتسمله الملعب الجديد والذي يحمل اسمه "استاد السلام"، وحملت جنباته صور لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي ومن بينها صورة رمضان صبحي.





وأبلغ رمضان صبحي إدارة النادي الأهلي، برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.





من جانبه قال محمد كامل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معلش بقى يا رجاله حنعيد علي الشغل تاني في الاستاد النهاردة عشان كل حاجة تتظبط ونشيل منها كل حد مايستهالش يكون موجود هنا".



