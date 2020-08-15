عقوبات العقارات المخالفة حال عدم التصالح (فيديو)

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك إقبالًا من المواطنين على التصالح في قانون مخالفات البناء ما يدل على زيادة الوعي.





وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أناس ليس لديهم أي معلومات عن قانون التصالح، أو مد فترة التقدم، ولا يدركون خطورة عدم التقدم بطلب التصالح.





وأكد محافظ الشرقية على أنه تم الوصول إلى 40 ألف طلب تصالح من المواطنين في محافظة الشرقية، مشيرا إلى أن هناك حصرًا شاملًا تقوم به المحافظة للمباني المخالفة.





وأضاف أن من لا يتقدم بطلب التصالح سيتم تطبيق قرار رئيس الحكومة عليه، وقطع المرافق، ومن ثم عمل إخلاء للمباني وبعدها التنفيذ الفوري للإزالات، مؤكدا أن المواطنين بدأوا الإقبال بكثافة بعدما لاحظوا جدية الدولة في تطبيق القانون على المخالفين.





وأوضح أن هناك ميزة كبيرة للمتقدمين للتصالح، وهي تقنين الوضع وعدم ترك مشكلة لنفسه ولأولاده من بعده، وتأمين الخدمات في منزله، ولا تكون عرضة للقطع فيما بعد.





وفي سياق متصل، كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب وعدد من المحافظين والوزراء وفئات من الشعب؛ لمواجهة الحكومة فيما يتعلق قانون التصالح في مخالفات البناء.





وقال السجيني "إن هذه الجلسة هي جلسة إطلاع ومواجهة أقامها البرلمان وصدق عليها رئيس مجلس النواب لعرض الإشكاليات المتعلقة بهذا القانون".





وأشار إلى أن هذه الجلسة انتهت بتوصيات عدة بشأن مخالفات البناء خاصة بعد التأكد من ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بسعر الوحدة المتصالح عليها، لافتًا إلى ضرورة أن يكون البيان الإعلامي قائم على تكثيف مكتسبات هذا القانون لإقناع المواطنين بأهميته.