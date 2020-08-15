تعرف على المرشح الأول لخلافة كيكي ستين في برشلونة

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني يسعى لتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي كمدير فني للفريق الكتالوني وذلك بعد أن قررت إدارة البلوجرانا إقالة كيكي سيتين المدير الحالي للبرسا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة كان قد تلقى خسارة كبيرة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وهي أسوء خسارة في تاريخ برشلونة أوروبياً.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن ماوريسيو بوكيتينيو هو المرشح الأبرز لتولي قيادة الفريق وذلك في ظل صعوبة التعاقد مع تشافي هيرنانديز في الفترة الحالية.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه هناك آراء متبانية داخل جدران قلعة الكامب نو بشأن تعيين بوكيتينيو كونه كان لاعبًا لإسبانيول فضلاً عن تصريحاته الساخرة ضد برشلونة.

وأكدت التقارير الصحفية أن بوكيتينيو يحظى بدعم بعض اللاعبين المهمين في برشلونة لأن المدير الفني الأرجنتيني قادر على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

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سيتين دور الربع النهائي برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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