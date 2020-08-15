انشر الحب في كل مكان.. سعد لمجرد يغازل جمهوره عبر "إنستجرام"

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:21 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
فايقة محمد عادل
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شارك النجم سعد لمجرد محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر لمجرد بالصورة من أمام البحر ووجه نصيحه لمتابعيه قائلاً : انشر الحب في كل مكان تذهب إليه ، لا تدع أحداً يأتي إليك دون أن يرحل ، أكثر السعادة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد لمجرد، أغنية "عدى الكلام"، والتي حصدت  14 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعى والتوزيع الموسيقي لتوما.

ومن كلمات أغنية "عدى الكلام"

"شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".

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