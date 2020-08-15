أوس أوس يعلن عن مواعيد عرض مسرحية "صباحية مباركة"

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن نجم مسرح مصر أوس أوس، عن مواعيد عرض مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، حيث نشر الفنان البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام".


وكتب: مسرحية "صباحية مباركة"، كل يوم خميس وجمعة وسبت علي مسرح جراند نايل تاور "جراند حياة".


مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.


يذكر أن أحدث أعمال أوس أوس مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولته هو والفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

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