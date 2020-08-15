عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:11 م
شريف اكرامي
شريف اكرامي
علي نبوي
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وقع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غرامة مالية على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر بسبب ما قام بنشره عبر حسابه بموقع التواصل تويتر.

قرار إدارة الأهلي بتوقيع غرامة مالية على شريف إكرامي بسبب حديثه عن رمضان صبحي ونادي بيراميدز وهو ما يعتبر مخالف للوائح والقوانين داخل النادي والتي تمنع أي لاعب من الحديث عن لاعبين أو أندية أخرى بالإضافة إلى وجود حظر إعلامي على اللاعبين.

الجدير بالذكر أن شريف إكرامي يعيش أخر مواسمه داخل النادي الأهلي حيث سيرحل الحارس عن النادي الأحمر بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده.

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شريف إكرامي رمضان صبحي بيراميدز رمضان صبحي الاهلي

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