محمد إبراهيم يقود هجوم المقاصة أمام الزمالك

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، تشكيل الفريق أمام الزمالك، في اللقاء التي يجمع بينهم على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في اللقاء التي يجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي :-

محمود حمدي في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد مودي، محمد دبش، عاصم سعيد، عصام صبحي.

وسط : صلاح ريكو، محمد توني، خالد اوتشو، موسيس، محمد إبراهيم.

هجوم :عبد الله مجدي

ويحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 35 نقطة، بينما يأتي مصر المقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

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