بعلم لبنان.. سيرين عبدالنور تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة سيرين عبدالنور التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.





حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سيرين عبد النور، في الصورة وهي تحمل علم بلدها لبنان ، وعلقت على الصورة قائله " بحبك يا لبنان ".





يشار ان سيرين عبدالنور، قدمت برنامج قاعدين معاكم بالبيت في رمضان الماضي برفقة الفنان احمد فهمي وتحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة.