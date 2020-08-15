بعلم لبنان.. سيرين عبدالنور تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة سيرين عبدالنور التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سيرين عبد النور، في الصورة وهي تحمل علم بلدها لبنان ، وعلقت على الصورة قائله " بحبك يا لبنان ".


يشار ان سيرين عبدالنور،  قدمت برنامج قاعدين معاكم بالبيت في رمضان الماضي برفقة الفنان احمد فهمي وتحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة.
بعلم لبنان.. سيرين عبدالنور تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"
بعلم لبنان.. سيرين عبدالنور تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعة و 16 دقيقة

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ نصف ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

منذ حوالي 3 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أبيدال يدخل الحجر الصحي

منذ 38 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

كاتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

07:11 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

06:27 م

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان