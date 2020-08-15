3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بحدائق الأهرام

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل في شقة سكنية، مساء اليوم السبت، بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار محل البلاغ، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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