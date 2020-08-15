عاجل.. أبيدال يدخل الحجر الصحي









ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن السكرتير الفني لنادي برشلونة إريك أبيدال قد دخل الحجر الصحي، بعد إصابة مواطنة صامويل أومتيتي بفيروس كورونا .





ولم يتواجد أبيدال في مدرجات ملعب " دا لوز " لمشاهدة الهزيمه الكارثية لبرشلونة علي يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين ، لانه أحد الأشخاص المخالطين لاومتيتي المُصاب مؤخرًا بكوفيد 19 .





ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن أسطورة برشلونة قد علم بأصابة مواطنة بفيروس كورونا، أثناء تواجده مع بعثة الفريق في البرتغال، لذلك قرر الدخول في حجر صحي بعيد عن لاعبي البلوغرانا كإجراء إحتياطي .



