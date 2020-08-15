تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. "تظلمات الثانوية الازهرية"

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:00 م
تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية
تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية
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تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. "تظلمات الثانوية الازهرية" 

أعلن وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، موعد فتح التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، بعدما أعلن رسميًا اليوم الخميس النتيجة عقب اعتمادها للعام الدرسي المنقضي 2019 – 2020.


تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2020

كما أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، موعد بدء تظلمات الثانوية الأزهرية، بعدما حددته مشيخة الأزهر الشريف، ليكون يوم الأحد المقبل الموافق 6 من شهر يوليو الجاري، على أن يستمر لمدة شهر كامل، وهو حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.


خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الازهرية 2020

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية، خطوات وطريقة التقديم على التظلم على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، عبر نشر رابط بوابة الأزهر التعليمية من خلال الضغط على الرابط التالي "من هنا".

وكان وكيل الأزهر الشريف، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الازهرية، بنسبة نجاح عامة بلغت 67.66% على مستوى المعاهد الازهرية بجميع محافظات الجمهورية.

في سياق متصل، كان أمس الأربعاء، هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبرالاتصال تلفونيًا بالطالب الحاصل على المركز الأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى محافظات الدولة.


خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠

- يتجه الطالب للإدارة التعليمية لتسجيل الاسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 ظهرًا.

- يسدد الطالب 100 جنيه رسوما عن كل مادة.

- يتسلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية عبر بوابة الأزهر.

- يراجع الطالب الموقع كل فترة للاطلاع على الموعد لرؤية ورقة الإجابة.

- في اليوم المحدد للرؤية؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحابه الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

- يدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها.

- تقوم الإدارة التعليمية بفحص ورقة الإجابة ومراجعتها وطبعها بطريقة "سكانر" ليطّلع الطالب عليها عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة موقفه من التظلم.

- تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، ويحق للطالب الذي حصل على درجات إضافية بعد الطعون الذهاب إلى الإدارة العامة للامتحانات، واسترداد رسوم التظلم.

تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. "تظلمات الثانوية الازهرية" 

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