" الفلبين" ترفع من معدلات ديونها الخارجية وتقترض من جديد

علن البنك المركزي في الفلبين أنه وافق على قروض أجنبية جديدة للبلاد بقيمة 5.6 مليار دولار لدعم جهود مانيلا في مكافحة تفشي وباء كورونا .





وقال محافظ المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، في بيان اليوم،"نود أن نؤكد للشعب أن تأثير هذه القروض على المقاييس الرئيسية، يمكن السيطرة عليه، وعلى نحو مستدام"، في إشارة إلى القروض الأجنبية للحكومة الفلبينية في إطار مكافحة الوباء .



وجاءت نسبة 46 في المائة من هذه القروض من بنك التنمية الأسيوي، و26 في المائة من البنك الدولي، بحسب بيانات البنك المركزي الفلبيني. وجاءت باقي القروض من البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحقق نوعا من التوازن .





وقال المحافظ إن الشروط التي وضعها الدائنون لهذه القروض مناسبة ، مضيفا أن نسبة القروض الخارجية ونسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، ضمن أقل النسب في آسيا .

