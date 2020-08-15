كاتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت التشكيل على النحو التالي :-

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع

فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وإسلام جابر وحاتم محمد وحسام اشرف ومحمد اوناجم واسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وكابونجو كاسونجو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المقاصة محمود علاء كارتيرون الزمالك

أخبار تهمك

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ نصف ساعة

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ 39 دقيقة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أبيدال يدخل الحجر الصحي

منذ 35 دقيقة

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

كاتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ 38 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعة و 13 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيلة الزمالك الرسمية أمام وادي دجلة.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر

قائمة الزمالك النهائية للسوبر الإفريقي.. مهاجم وحيد واستبعاد عواد و8 نجوم

الزمالك يخشى "رباعي" الترجي التونسي

مفاجآت في تشكيلة الزمالك الرسمية أمام الترجي

الزمالك يخوض تدريباته على مجموعتين

كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة بيراميدز وديا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

07:11 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

06:27 م

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان