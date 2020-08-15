كاتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة
السبت 15/أغسطس/2020 - 07:02 م
رامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.
وجاءت التشكيل على النحو التالي :-
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع
فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأشرف بن شرقي في خط الوسط
مصطفى محمد في خط الهجوم
بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وإسلام جابر وحاتم محمد وحسام اشرف ومحمد اوناجم واسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وكابونجو كاسونجو
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