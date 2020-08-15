لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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شن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق هجوماً حاداً على جوسيب ملريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني الحالي كما أعرب عن استياؤه الشديد عقب الهزيمة الكبيرة للبرسا على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واتهم لابورتا جوييب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي للنادي الكتالوني بالجُبن عقب تصريحاته التي كانت بعد المباراة.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية:"بعد هذه الهزيمة المؤلمة فإن تصريحات الرئيس بارتوميو مرة أخرى تدل على الجبن وعدم الكفاءة".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلاً:"عدم الكفاءة هذه تجعله ومجلس إدارته غير مؤهلين لاتخاذ قرارات مؤثرة لمستقبل برشلونة".

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