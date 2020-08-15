تظلمات الثانوية العامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة درجات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:56 م
تظلمات الثانوية
تظلمات الثانوية
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تظلمات الثانوية العامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة درجات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020

يتوافد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي من العام الدراسي 2019/2020، الأن على محركات البحث الشهيرة "جوجل"، للحصول على نتيجة التظلمات التي قام بتقديمها خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى الجمهورية، والذي من المُقرر أن تُعلن عنها وزارة التعليم والتعليم العلمي، برئاسة الدكتور طارق شوقي.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020، خاصة وأنه تم غلق باب تقديم التظلمات من قبل الوزارة في الأونة الأخيرة، ولذلك يمكن للجميع الإستعلام عن النتيجة من خلال هذا التقرير.


رابط الإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

فور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، على الأنتهاء من تصحيح كافة التظلمات الثانوية العامة، يمكن لطلاب الثانوية العامة المُقدمين على طلبات تظلمات خاصة بالنتيجة التابعه لهم للسنة الدراسية الجاري، من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، فور الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


خطوات الإستعلام عن نتيجة تظلمات الصف الثالث الثانوي 2020

1- الضغط على الرابط التالي من هنا

2- ثم يقوم الطالب أو الطالبة بكتابة ارقام الجلوس

3- تحديد جنسية الطالب

4- ويليها لأبد من كتابة الرقم القومي له

5- واخيرا الضغط على كلمة بحث

تظلمات الثانوية العامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة درجات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020

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