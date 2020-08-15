حكاية أغنية.. "طير بينا يا قلبي" كانت الخيول تعزف هي الموسيقى بتعمد من محمد فوزي

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير متعدد المواهب محمد فوزي، وهي "طير بينا يا قلبي".

بدأت الحكاية في فيلم "دايما معاك"، إنتاج عام 1954 وهو من بطولة الفنان الكبير محمد فوزي، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

كان فوزي يريد أن يعبر عن حالة الحب داخل الفيلم من خلال أغنية "طير بينا يا قلبي" والتي قام بتلحينها.

وأراد محمد فوزي، أن ينقل هذه المشاعر لتصل لكل شخص يسمع الأغنية كأنها لحبيبته من خلال كلمات الشاعر الكبير حسين السيد.

تتميز موسيقاها كما لو كانت الخيول تعزف هي الموسيقى وهو ما لم يحدث من قبل.

كان صوت خطوات الخيل هو ما استخدمه محمد فوزي، حتى تصل إلى الجمهور بأنه بجانب فاتن حمامة، على عربة الحنطور بجانبها.

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