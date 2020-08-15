بعد عودته من الإجازة.. خالد أبو بكر يستضيف رانيا علواني الليلة

يستضيف خالد أبو بكر، النائبة الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، عبر برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON".





يذكر أن حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، هي أولى حلقات خالد أبو بكر، بعد عودة من الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.





وكانت جماهير الأهلي، دشنت فى وقت سابق، حملة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، للدفاع عن خالد أبو بكر، بعد هجوم بعض جمهور الزمالك عليه، لإعلانه تشجيه ومساندته للقلعة الحمراء.





وأطلقت الجماهير هاشتاج #خالدابوبكراهلاوي_زينا للدفاع عن أبو بكر ومساندته، بعد حملات ضده.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.