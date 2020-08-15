بعد عودته من الإجازة.. خالد أبو بكر يستضيف رانيا علواني الليلة

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
يستضيف خالد أبو بكر، النائبة الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت، عبر برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON".

يذكر أن حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، هي أولى حلقات خالد أبو بكر، بعد عودة من الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.

وكانت جماهير الأهلي، دشنت فى وقت سابق، حملة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، للدفاع عن خالد أبو بكر، بعد هجوم بعض جمهور الزمالك عليه، لإعلانه تشجيه ومساندته للقلعة الحمراء.

وأطلقت الجماهير هاشتاج #خالدابوبكراهلاوي_زينا للدفاع عن أبو بكر ومساندته، بعد حملات ضده.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رانيا علواني بوابة الفجر الفحص الفني الفجر

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

منذ ساعة و 16 دقيقة

صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

منذ 42 دقيقة

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أبيدال يدخل الحجر الصحي

منذ 38 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

كاتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ 41 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

خالد أبو بكر ناعيًا منصور الجمال: كان معروفًا بطيبته ومحبًا للحياة

رانيا علواني: تطبيق معايير الوقاية يجب أن يكون إجباريًا (فيديو)

رمضان عبدالمعز: الحائض تؤدى أيام الصيام ولا تصلي الأيام الفائتة

وزير السياحة والآثار: شرط وحيد لعودة عمل الفنادق (فيديو)

خالد أبو بكر: امتحان كورونا فاجأ العالم.. واللي مش هيشتغل هيموت اقتصاديًا

نائب حميات إمبابة: "فيروس كورونا شرس وابن لذينة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد شريف إكرامي

07:11 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

05:31 م

رئيس الوزراء يكشف تكليف ورسالة السيسى إلى جنوب السودان

06:27 م

لابورتا يهاجم بارتوميو بعد فضيحة برشلونة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان