خبير استراتيجي عن زيارة "مدبولي" إلى السودان: القاهرة والخرطوم على عتبة مرحلة جديدة (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، على زيارة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى السودان قائلًا:" مصر والسودان على عتبة مرحلة جديدة من العلاقات، وهناك تطور استراتيجي في العلاقات بين البلدين"، موضحًا أنه يوجد تناغم وتناسق بين مصر والسودان.

وأوضح "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت أن الزيارة تفتح آفاق كثيرة من أجل وضع حلول للأزمة مفاوضات سد النهضة، مؤكًدا أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا ولكن نرفض تعطيش مصر بسبب عدم التفاوض على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ".

وتابع أستاذ السياسات الدولية:" الحديث عن مساعدة السودان ليس حديثا إعلاميا ولكن رئيس الوزراء ذهب إلى السودان ومع حمولة من المساعدات إلى السودان وتقديم منح دراسية".

   

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سعيد لوجوده في بلده الثاني السودان على رأس كبار المسئولين، وتوجه بالشكر على كرم الضيافة والحفاوة التي وجدها من الأشقاء السودان يين، كما تقدم بالنيابة عن الرئيس والشعب المصري بالتهنئة للشعب السودان ي لذكرى توقيع الوثيقة الدستورية.

وأضاف مدبولى أنه يحمل رسالة من الرئيس تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل الدعم للسودان في كل القطاعات التي تخدم الشعب السودان ي سواء الفيضانات والصحة والكهرباء والتجارة والصناعة، لافتا إلى أنه تم مناقشة مرحلة جديدة لتفعيل كافة الأفكار والمشروعات التي كان يحلم بتواجدها بين الشعبين.

كما أشار إلى أنه سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على تفعيل كافة المشروعات المختلفة، فنحن مصيرنا واحد وكلنا حريصون على دعم السودان.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك زيارات منتظمة بين المسئولين في البلدين، ووجه الدعوة لنظيره السودان ي لزيارة القاهرة لاستكمال المفاوضات وتفعيل كافة المشروعات.

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مصر العلاقالت المصرية السودانية السودان

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