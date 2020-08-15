تزوج ثلاث مرات وكاد على وشك الزواج من شادية بسبب قبلة.. مالا تعرفه عن محمد فوزي

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:10 م
محمد فوزي
محمد فوزي
مي مرسي
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حل اليوم 15 أغسطس، ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي والذي خلد في أذهان الأطفال بأغانيه التي تتردد إلى يومنا هذا.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاد "فوزي" يرصد "الفجر الفني" زيجات الموسيقار الراحل محمد فوزي:
تزوج محمد فوزي 4 زيجات، وكانت المرة الأولى سيدة تدعى "هداية" وهي من خارج الوسط الفني،ولكنه انفصل عنها عقب انجابه منها 3 أبناء.

وفي نفس العام تزوج محمد فوزي من مديحة يسري، وأنجب منها "عمرو" ولكن توفى وهو بسن ال26ــ من عمره.

تزوج محمد فوزي، زيجته الثالثة من فاتنة المعادي " وأنجب منها ابنته "إيمان" وهي الزيجة التي استمرت إلى وفاته.

وكان الموسيقار محمد فوزي على وشك أن يتزوج من الفنانة شادية وهي بسن الـ17 حيث قام بتقبيلها في أحد الأعمال الفنية، فاعترض والد شادية فعرض عليه "فوزي" ازواج منها ولكن والدها رفض ذلك.

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