قريبا.. نيللي كريم تشوق متابعيها للجزء الثاني من مسلسل "100 وش"

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:56 م
نيللي كريم
نيللي كريم
شيماء يونس
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أعلنت نيللي كريم عن العمل على الجزء الثاني من مسلسل "100 وش"، بعدما أعلن عن عدم عرض الجزء الثاني من المسلسل، حيث أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري، أنها لن تقدم جزءاً ثانياً من المسلسل وترى أنه يكفي ما تم تقديمه منه.



وأكدت كاملة ابو زكري سابقا، عن العمل على الجزء الثاني قائلة فيما معناه أنها لا تحب تكرار نفس التجربة مرة أخرى، وتحب أن تقوم بتجربة أعمال مختلفة فيما بعد وأضافت: "أنا شخص زهوق وبزهق بسرعة وأنا اديت كل اللي عندي في الجزء الأول"، ومن ناحية أخري قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بحملات عديدة لعرض الجزء الثاني من المسلسل.


وعلقت نيللي على الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع ظهور آسر ياسين قائلة:" مفتقدينكم كلكم، شكرا على كل الحب والدعم، احنا ممتنين جدا ليكم بسبب إعجابكم بالمسلسل، متشوقه جدا للجزء الثاني قريبا"، حيث لاقى البوست إعجاب عدد كبير من المتابعين.


والجدير بالذكر أن مسلسل 100 وش بطولة الفنان آسر ياسين و الفنانة نيللي كريم، التي تم عرضه في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، وأحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، شارك في العمل عدد من نجوم الفن منهم شريف دسوقى، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد على، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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