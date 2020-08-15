صفقة القرن.. تفاصيل عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف


دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات قوية في الفترة الأخيرة، لشراء رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، عقب نهاية فترة إعارته الأهلي.

مفاوضات الزمالك لشراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

تحدثت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، عن كواليس التفاوض مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، والذي انتهت إعارته للأهلي.

وأوضح المصادر أن الزمالك دخل في المفاوضات قبل دخول بيراميدز طرفاً فيها، وقدم عرضًا رسميًا،  لضم رمضان صبحي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين المعتمدين، الذي تم تفويضه من النادي الإنجليزي للتفاوض مع الأندية الراغبة في شراء اللاعب في مصر.

وكشفت المصادر أن وكيل اللاعبين الشهير، الذي سبق أن تعامل مع الزمالك في أكثر من صفقة سوبر، تم تفويضه كمندوب عن نادي للزمالك وتقدم بعرض رسمي بقيمة ٤ ملايين استرليني لضم صبحي.

وأوضحت المصادر أن وكيل اللاعبين تربطه صداقة وعلاقة قوية جدًا برمضان صبحي، الذي رحب بالذهاب إلى ميت عقبة، في البداية، إلا أن الاعب وافق على تمثيل بيراميدز بسبب زيادة قيمة عقده في الفريق السماوي وحصوله على ٩٠ مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

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رمضان صبحي بيراميدز الزمالك الأهلي

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