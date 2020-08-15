رونالدو وميسي يحققان رقما سلبيا في دوري أبطال أوروبا

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن كلا من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني فجرا مفاجأة مدوية بتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد كلا من ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني على الترتيب.





وأفادت شبكة Bleacher Report العالمية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي حققا رقما سلبيا في مسيرتهما بعد أن أصبحا خارج الدور نصف نهائي من بطولو دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 14 عامًا.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن يوفنتوس فشل في تجاوز ليون بعد الخسارة بهدف نظيف في مباراة الذهاب ثم فوزه في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف بينما تلقى برشلونة خسارة كبيرة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي من البطولة.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه لايبزيج الألماني في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل بينما سيقابل بايرن ميونخ ضد الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد ليون.



