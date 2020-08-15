بعد عرض "علاء الدين".. أحمد عز يقبل يد لطفي لبيب والاخير يبكي

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
قام النجم احمد عز، بلفتة إنسانية بعد انتهاء عرضه "علاء الدين"، 'وأصر "عز" على الإمساك به والصعود معه إلى خشبة المسرح بسبب صعوبة الحركة التي يعاني منها "لبيب".


وفور صعوده استقبله الجمهور بالتصفيق الذي استمر لدقائق، حتى إن كل من في القاعة وقفوا له احترامًا وتقديرًا، ولم يتمالك النجم القدير نفسه أمام هذا التقدير والحفاوة ونزلت دموعه قبل أن يتحدث بكلمة واحدة، كما حرص النجم أحمد عز على تقبيل يده على المسرح.


وأشاد لبيب بعرض "علاء الدين" ووصفه بالمميز والجديد، مؤكدًا أن الإمكانيات التي قدم بها العرض لم ير مثلها حتى الاَن في أي مسرح.


مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وإخراج مجدي الهواري.

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