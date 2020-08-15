الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 85%.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وتصل نسب الرطوبة لـ 88 %.

طقس شديد الحرارة على وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على غرب السواحل الشمالية الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 18 درجة.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 85%.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وتصل نسب الرطوبة لـ 88 %.

طقس شديد الحرارة على وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على غرب السواحل الشمالية الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 39 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 18 درجة.

واستعرض برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم، السبت.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحا. 

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد. 

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22
بورسعيد 32 والصغرى 26
دمياط العظمى 32 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 21
السويس العظمى 37 والصغرى 24
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 27
سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18
شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30
الغردقة العظمى 37 والصغرى 28
الفيوم العظمى 36 والصغرى 25
بني سويف العظمى 36 والصغرى 25
المنيا العظمى 38 والصغرى 24
الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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