بالأبيض والأسود.. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها بصورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هنا بالصورة بإطلالة كلاسيكية وتركت شعرها الأشقر منسدلاً، ولم تعلق علي الصورة بشئ.





وتغزل بها الكثير من متابعيها منهم الفنانة هاجر الشرنوبي وكتبت "قمر".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مشاركتها في فيلم "الغسالة"، والذي تم عرضه بدور عرض السينمات بعيد الأضحى المبارك وحقق نجاحا كبيرا.





وتشارك هنا الزاهد، في بطولة فيلم الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم