رئيس جامعة الفيوم يهنئ الدكتورة منى الخشاب لفوزها بعضوية مجلس الشيوخ

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
ريهام على
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التهاني القلبية الدكتورة منى الخشاب، عميد كلية الزراعة، لفوزها بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم.

ويؤكد رئيس جامعة الفيوم أن الدولة المصرية باتت تولي اهتماما كبيرا بالمرأة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث باتت تتقلد مناصب قيادية وحقائب وزارية متعددة.

ويتمنى أ.د أحمد جابر شديد التوفيق للأستاذ الدكتور منى الخشاب، نائبة مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم وصاحبة المشوار المميز على كافة المستويات الأكاديمية والإدارية؛ حيث ساهمت سيادتها في وضع كلية الزراعة في مكانة مرموقة بين كليات الزراعة على مستوى الجمهورية بحصول الكلية على الاعتماد والجودة اثناء فترة عمادتها.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مني الخشاب من ممثلي حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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