تعافى وخروج 269 حالة من مصابي كورونا في قنا

قامت اللجنة المختصة بالمرور على مستشفى حميات قنا؛ لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل وتحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.





تفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.





كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.





جدير بالذكر أنه تم تعافى وخروج 269 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى حميات قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





فيما وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة نصائح مهمة لـ الباعة في الأسواق، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





وقالت الوزارة، إنه على الباعة الحفاظ على سلامة زبائنهم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، مشددة على الحرص على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.



