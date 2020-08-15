تعافى وخروج 269 حالة من مصابي كورونا في قنا

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قامت اللجنة المختصة بالمرور على مستشفى حميات قنا؛ لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل وتحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

تفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.

كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.

جدير بالذكر أنه تم تعافى وخروج 269 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى حميات قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

فيما وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة نصائح مهمة لـ الباعة في الأسواق، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة، إنه على الباعة الحفاظ على سلامة زبائنهم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، مشددة على الحرص على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: أحمل رسالة من السيسي لقيادات السودان

منذ ساعة و 26 دقيقة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

منذ ساعة و 24 دقيقة

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد غرامة الـ33 مليون جنيه.. إيقاف كهربا 6 شهور سيكون في هذه الحالة فقط!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ 41 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

03:58 م

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

05:30 م

فايلر يطرد نجم الأهلي

05:01 م

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان