شفاء 22 مصاب بفيروس كورونا في المنيا



وأضاف المسؤول أن الـ 14 مستشفى المخصصة لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا هي: مطاي المركزي، بنى مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوى، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، استقبلت أقل من 70 مصابا خلال أسبوع واحد.



وكان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد شدد علي الاستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المراكز، ووجه رؤساء المدن بمتابعة المستشفيات المخصصه لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا، والتأكيد علي إتخاذ الاجراءات الوقائية بوسائل المواصلات العامه، وكذا بمقار المصالح الحكومية والخدمية ومنها إرتداء الكمامات الطبيه لجميع المترددين ومنع الدخول بدونها، وكذا قياس درجات الحراره وتركيب بوابات التعقيم، ومنع التزاحم والتكدس منعا لانتقال أي عدوي بين المواطنين.



وعلي جانب آخر، نفذت الوحده المحليه لمركز ومدينه ديرمواس في جنوب المنيا، حملة إزالات مكبره لتعديات على الأراضي الزراعيه، أسفرت عن إزالة 20 حاله بقرية بني حرام بمساحه 19 قيراط و20 سهم.



قالت المهندسه نبيله على محمود رئيس المركز، إن الحملات تأتي نفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالإزالة الفوريه لأي تعديات على الأراضي الزراعيه أو أملاك الدوله أو مخالفات القانون 119، بالتنسيق مع الإداره الزراعيه، وحماية الأراضي وقوات شرطه مركز ديرمواس.



وفي سمالوط، واصلت الوحدة المحليه، تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



وقد تم تنفيذ إزالة ٣ حالات تعدي بقرية العزيمه، علي مساحة تتجاوز الـ100 فدان، أملاك دولة، في الحملة التي قادها المهندس أحمد جمال نائب رئيس المركز، بحضور علي عبد اللطيف رئيس قرية العزيمة وبتأمين من قوات مركز سمالوط غرب.



وقد ناشدت محافظة المنيا واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة لاستكمال إجراءات التقنين.

قال مسؤول بصحة المنيا إن الإصابات تنخفض بشكل تدريجي وملحوظ وتكاد تكون منعدمة في بعض المراكز، لافتا أن إرتفاع درجات الحراره خاصة بمحافظات الصعيد قلل من حدة انتشار الفيروس خلال شهر أغسطس الجاري، منوها أن حالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد بلغت 7 فيما تماثل 22 للشفاء بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية، وقد تقرر خروجهم من المستشفيات.