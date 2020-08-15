مجدي أبو عميرة يعلن انتهاء تصوير آخر مشاهد "قوت القلوب"

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:41 م
قوت القلوب
قوت القلوب
مي مرسي
أعلن المخرج مجدي أبو عميره عن انتهاء تصوير مسلسل "قوت القلوب" وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "أبو عميرة" تعليقا على الصورة قائلا: "قوت القلوب فركش".

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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